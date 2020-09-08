На окупованому Донбасі дітей змусили дати клятву на вірність терористичній "ДНР"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на військового блогера Анатолія Штірліца.

Експерт поділився новиною сепаратистських ЗМІ про "клятву на вірність", яку дали "юнармійці" біля підніжжя гори Савур-Могила.

"Окупанти агресивно роблять з українських дітей гарматне м'ясо для своїх війн", - написав військовий блогер.

За даними сепаратистських ЗМІ, на вірність самопроголошеній "ДНР" присягнули близько 600 "юнармійців".

На цьому заході був присутній ватажок "ДНР" Денис Пушилін, а також представник так званої "народної міліції" бойовиків Едуард Басурін.

Пушилін, звертаючись до дітей, заявив, що їхня присяга "особлива", тому що вони складають її у день звільнення Донбасу від німецьких військ.

Зазначається, що в "Юнармію" приймають дітей з 8 років. Найстарший вік "юнармійців" - 35 років.

Як відомо, "Юнармія" позиціонує себе як "всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух". Його створили у 2016 році, а в "ДНР" він "дібрався" у 2019 році. Дітей вчать стріляти, надавати медичну допомогу, орієнтуватись в місцевості і т.д. В якості викладачів виступають здебільшого російські військові. Такий рух також активно "проштовхують" в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, окупанти відправили дітей в "Юнармію" в Криму, кричущі кадри.

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