На оккупированном Донбассе детей заставили дать клятву на верность террористической " ДНР"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на военного блогера Анатолия Штирлица.
Эксперт поделился новостью сепаратистских СМИ о "клятве на верность", которую дали "юнармейцы" у подножия горы Саур-Могила.
"Оккупанты агрессивно делают из украинских детей пушечное мясо для своих войн", - написал военный блогер.
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По данным сепаратистских СМИ, на верность самопровозглашенной "ДНР" присягнули около 600 "юнармейцев".
На этом мероприятии присутствовал главарь "ДНР" Денис Пушилин, а также представитель так называемой "народной милиции" боевиков Эдуард Басурин.
Пушилин, обращаясь к детям, заявил, что их присяга "особенная", потому что они приносят ее в день освобождения Донбасса от немецких войск.
Отмечается, что в "Юнармию" принимают детей с 8 лет. Самый старший возраст "юнармейцев" - 35 лет.
Как известно," Юнармия "позиционирует себя как "всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение". Его создали в 2016 году, а в "ДНР" оно "добралось" в 2019 году. Детей учат стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться в местности и т.д. В качестве преподавателей выступают в основном российские военные. Такое движение также активно "продвигают" в оккупированном Россией Крыму.
Напомним, оккупанты отправили детей в" Юнармию " в Крыму, кричащие кадры.
Также Politeka рассказывала, что Путин потерял контроль над ситуацией: "газовая прелесть накрылась".