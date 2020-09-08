На оккупированном Донбассе детей заставили дать клятву на верность террористической " ДНР"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на военного блогера Анатолия Штирлица.

Эксперт поделился новостью сепаратистских СМИ о "клятве на верность", которую дали "юнармейцы" у подножия горы Саур-Могила.

"Оккупанты агрессивно делают из украинских детей пушечное мясо для своих войн", - написал военный блогер.

По данным сепаратистских СМИ, на верность самопровозглашенной "ДНР" присягнули около 600 "юнармейцев".

На этом мероприятии присутствовал главарь "ДНР" Денис Пушилин, а также представитель так называемой "народной милиции" боевиков Эдуард Басурин.

Пушилин, обращаясь к детям, заявил, что их присяга "особенная", потому что они приносят ее в день освобождения Донбасса от немецких войск.

Отмечается, что в "Юнармию" принимают детей с 8 лет. Самый старший возраст "юнармейцев" - 35 лет.

Как известно," Юнармия "позиционирует себя как "всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение". Его создали в 2016 году, а в "ДНР" оно "добралось" в 2019 году. Детей учат стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться в местности и т.д. В качестве преподавателей выступают в основном российские военные. Такое движение также активно "продвигают" в оккупированном Россией Крыму.

Напомним, оккупанты отправили детей в" Юнармию " в Крыму, кричащие кадры.

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