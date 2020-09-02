У зовнішньополітичному відомстві України відреагували на слова Наталії Поклонської про звернення до ООН у зв'язку з ситуацією з водою в окупованому Криму

Коментуючи заяви колишньої "генпрокурора" півострова про запрошення міжнародних моніторингових місій до Криму і "співпрацю" з поборниками злочину окупації, перша заступник голови МЗС Еміне Джапарова зазначила, що Поклонська говорить неправду.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

"Н.Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за дійсне, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень до Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), розповідаючи про запрошення представників міжнародних організацій до Криму і намагаючись видати листи останніх як "визнання" себе і своїх дій в окупованому Криму", – йдеться в її публікації.

Джапарова фактично на пальцях роз'яснила депутату Держдуми РФ, що саме мало на увазі УВКПЛ.

А воно, у свою чергу, вказало на необхідність беззаперечного виконання резолюцій Генасамблеї ООН про територіальну цілісність України, а також вимагає доступу на територію тимчасово окупованого півострова для моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Як відомо, росіяни блокують доступ, який повинен здійснюватися відповідно до українських законів.

Раніше Поклонська звинуватила українську владу в залежності від Заходу, злочинах проти жителів Криму і посипала неадекватними докорами в сторону нашої держави.

Тим часом ситуація з водою в Криму ускладнюється все більше. З 24 серпня окупаційна влада ввела режим економії і тепер подають воду по годинах. Крім того, у дворах багатоповерхівок встановлюють бочки з водою, які охоронятиме поліція.

Нагадаємо, скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну.

Як повідомляла Politeka, журналіст Дроздов закликав до повної блокади Криму і Донбасу.

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