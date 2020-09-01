Головна суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах і, на думку багатьох, реальна їх переможниця Світлана Тихановская зробила нову заяву про Крим

В ефірі литовського каналу LRT вона сказала, що спочатку озвучувала позицію, яка прийнята в Білорусі.

"Крим de jure український, а de facto – російський. Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі в протиріччя цим законам", – підкреслила вона.

За її словами, зараз головне завдання розібратися з ситуацією в Білорусі, провести там нові чесні вибори, а з Кримом все складно:

"У білорусів різні погляди на це питання і ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднало нас".

Коли ведуча підкреслила, що в Литві всі виступають за те, що Росія окупувала Крим, і поцікавилася більш чіткою позицією Тихановської, та заявила, що вже сказала про міжнародні закони.

На запитання, чи визнає Лукашенко Крим російським, опозиціонерка-втікачка відповіла, що все залежить від того, як складеться діалог російського і білоруського президентів. Всі інші дізнаються позицію політика "в останню чергу".

Раніше ми писали про те, що чоловік Тихановської потрапив в базу "Миротворця". У в 2016 і 2017 роках у Фейсбуці Сергій Тихановський публікував знімки з президентом РФ Володимиром Путіним, кадри з заходів, в яких брав участь разом з Патріархом Кирилом, інформацію про свої незаконні поїздки до Криму після окупації з хештегом "Крим наш" тощо.

Нагадаємо, Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Тихановська приголомшила заявою про окупацію Криму.

Також Politeka писала, що Лукашенко обурив скаргою на "майданутих" українців.