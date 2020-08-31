У Білорусі проти учасників масових протестів почали задіювати засоби психологічного впливу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал InformNapalm.
Зазначається, що режим Олександра Лукашенка активно використовує засоби інформаційно-психологічних операцій проти протестувальників у Білорусі.
Зокрема, в Мінську помітили звукомовну станцію ЗС-82 на базі БРДМ-2. ЗС-82 забезпечує відстань звукомовного віщання пропаганди до 6 кілометрів.
За словами жителів Мінська, ця станція транслює радянські пісні.
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"Доречі, такою штукою можуть віщати не тільки радянські пісні. А наприклад, у темну пору доби імітувати звуком переміщення важкої техніки, переліт гелікоптерів, якісь крики натовпу та інше. Тобто вдень - це може бути суто великий магнітофон для радянських пісень, а вночі - психологічний тиск на демонстрантів", - йдеться в повідомленні.
У 2014 році, в перший рік російської агресії на Донбасі, експерти InformNapalm вже повідомляли, що Росія загнала на схід України звукову станцію ЗС-82 на базі БРДМ-2.
Це класичний тип техніки, що перебуває на озброєнні підрозділів Психологічних операцій РФ. За допомогою такої звукової станції можна легко імітувати проходження колони танків, проліт вертольотів, звуки пострілів та вибухів - тобто, все що завгодно. Основна мета таких станцій – ввести супротивника в оману, спровокувати паніку, дезорієнтувати і т. д.
Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.