Такое же психологическое "оружие" Россия завозила на Донбасс

В Беларуси против участников массовых протестов начали задействовать средства психологического воздействия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал InformNapalm.

Отмечается, что режим Александра Лукашенко активно использует средства информационно-психологических операций против протестующих в Беларуси.

В частности, в Минске заметили звуковещательную станцию ЗС-82 на базе БРДМ-2. ЗС-82 обеспечивает расстояние звукового вещания пропаганды до 6 километров.

По словам жителей Минска, эта станция транслирует советские песни.

"Кстати, такой штукой могут вещать не только советские песни. А например, в темное время суток имитировать звуком перемещение тяжелой техники, перелет вертолетов, какие-то крики толпы и прочее. То есть днем - это может быть сугубо большой магнитофон для советских песен, а ночью - психологическое давление на демонстрантов", - говорится в сообщении.

В 2014 году, в первый год российской агрессии на Донбассе, эксперты InformNapalm уже сообщали, что Россия загнала на восток Украины звуковую станцию ЗС-82 на базе БРДМ-2.

Это классический тип техники, состоящей на вооружении подразделений психологических операций РФ. С помощью такой звуковой станции можно легко имитировать прохождение колонны танков, пролет вертолетов, звуки выстрелов и взрывов - то есть, все что угодно. Основная цель таких станций – ввести противника в заблуждение, спровоцировать панику, дезориентировать и т. д.

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.