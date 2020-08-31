Після приголомшливого успіху в питанні обнулення термінів Володимира Путіна і внесення змін до Конституції в Росії вирішили підсобити Білорусі

На те, що РФ може поділитися досвідом щодо зміни Конституції, натякнув прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Приводом для таких заяв стали слова Лукашенка про підготовку нової Конституції.

"Цього не можна виключати, звичайно, чому ж не ділитися досвідом, тим більше, що свіжий досвід, досить багатий й експертний, про що говорять результати голосування", – прозвучало на брифінгу Пєскова.

При цьому він підкреслив, що в Москві "не сумніваються в наявності необхідної компетенції у білоруського керівництва і у експертів, які можуть залучатися до цієї роботи".

За словами чиновника, поки що ніхто з білоруської верхівки не звертався за допомогою в цьому питанні, а Росія нібито не хоче і не може нав'язувати свої послуги "без відповідного звернення". Коли ж журналісти поцікавилися у Пєскова, чи не Росія це напоумила Лукашенка поміняти Конституцію, той запевнив, що "суть поправок визначається Білорусією".

Готовність Росії вже висміяли в мережі. Так, у блозі "Вуса Пєскова" в Twitter з'явилося посилання на цю новину з іронічним діалогом в якості підпису. Коментатори тут же відреагували на сарказм.

- Тут ведь главное что: детей от геев защитить да бога упомянуть!

- А как же обнуление?

- ДА ТИХО ТЫ!!! Это в серединку куда-нибудь засунем и оптом весь список проголосуем pic.twitter.com/lcl0Y6ORP2 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 31, 2020

"У них Конституція давно оновлена, може, престолонаслідування введуть для Колі", "і на пеньках", " взагалі-то, Лукашенко під себе Конституцію міняв ще, коли Х**ло з валізою за Собчаком бігав", "та в цьому не було ніяких сумнівів - недарма Лука так легко на нові вибори погоджувався після оновлення Конституції!" ,- пишуть під публікацією.

Раніше Олександр Лукашенко розповів, що над проектом нової Конституції кипить робота, до якої підключені навіть судді Конституційного Суду.

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