В Росії пройшло "урочисте відкриття" скамійки, з чого зробили справжню подію
Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео в соцмережі.
Так, у російському селі Сямжа Вологодської області влаштували урочистості з нагоди відкриття скамійки. В ході заходу чиновники перерізали червону стрічку, а також були запрошені аніматори та ведучі.
Голова району також взяв участь в "урочистому відкритті" скамійки.
Відомо, що скамійку поставили навпроти адміністрації села Сямжа. Відкриття лавки перетворили на справжнє свято за участю голови району. На заході були різнокольорові кульки, грала весела музика, а місцеві журналісти активно висвітлювали цю подію.
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При цьому, за даними російських ЗМІ, за лавку платив навіть не бюджет - її придбав місцевий житель, який просто хотів зробити подарунок своєму селу. Однак чиновникам так сподобалася ініціатива, що вони вирішили "приписати" і себе до появи нової лавки у селі.
"Влаштували свято і навіть присвоїли лаві статус арт-об'єкту", - повідомляють росіяни в соцмережі.
"Нещодавно в Тверській області урочисто відкрили вуличний ліхтар", "Це перемога!", "Треба було Путіна покликати стрічку різати", - пишуть в коментарях.
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