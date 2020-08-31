В России прошло "торжественное открытие" скамейки, из чего сделали настоящее событие

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео в соцсети.

Так, в российском селе Сямжа Вологодской области устроили торжества по случаю открытия лавочки. В ходе мероприятия чиновники перерезали красную ленточку, а также были приглашены аниматоры и ведущие.

Глава района также принял участие в "торжественном открытии" лавочки.

Известно, что скамейку поставили напротив администрации села Сямжа. Открытие лавки превратили в настоящий праздник с участием главы района. На мероприятии были разноцветные шарики, играла веселая музыка, а местные журналисты активно освещали это событие.

При этом, по данным российских СМИ, за скамейку платил даже не бюджет - ее приобрел местный житель, который просто хотел сделать подарок своему селу. Однако чиновникам так понравилась инициатива, что они решили "приписать" и себя к появлению новой лавки в селе.

"Устроили праздник и даже присвоили скамье статус арт-объекта", - сообщают россияне в соцсети.

"Недавно в Тверской области торжественно открыли уличный фонарь", "Это победа!", "Надо было Путина позвать ленту резать", - пишут в комментариях.

Напомним, российских военных поселили в надувные храмы, фото: "Иконы на баннерах".

Ранее Politeka писала, что новый снимок Путина в Крыму породил массу мемов: "Мне очень плохо".

Также Politeka сообщала, что россиянка продала душу дьяволу, чтобы стать умной: что по чему.