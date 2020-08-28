Колишній голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич закликав зробити білоруську єдиною державною мовою

Про це він заявив в інтерв'ю на YouTube-каналі "І грянув Грем", передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Як відомо, зараз у країні державних мови дві – російська і білоруська. Таке рішення відповідає Конституції Білорусі. Російська отрималав особливий статус в республіці в результаті національного референдуму 1995 року. Тоді "за" проголосували понад 90% населення.

На думку Шушкевича, зараз в його країні з громадян буквально "видавлюють" їх культуру і мову. Навіть сам президент Олександр Лукашенко рідко виступає білоруською мовою, оскільки погано нею володіє через малограмотність.

Колишній політик заявив, що за Лукашенка виросло покоління людей, яке не могло отримати навіть початкову освіту білоруською мовою, а сам президент – "антибілорус", "жалюгідний трієчник" і "неосвічений хам".

"Державною мовою має бути одна мова ‒ білоруська, тому що у неї немає більше Батьківщини", ‒ сказав Шушкевич, зазначивши, що перехід до чистої білоруської мови буде складним і тривалим.

Гість ефіру відзначив також і той факт, що між двома країнами ніколи не було міжнаціональної ворожнечі, проте підкреслив, що жителі республіки "завжди хотіли бути білорусами".

Зазначимо, що раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров, виступаючи на форумі "Територія смислів" оскандалився заявою про те, що білоруська мова – штучно створена, а також засудив тих білорусів, які виступають проти російської у всіх сферах життя країни.

Раніше ми писали про те, що Росія раптово вирішила "пробачити" Білорусі борг у мільярд доларів. Про це заявив глава республіки на нараді в Мінську. За його словами, ці гроші "стануть хорошим стимулом для зміцнення національної валюти".

Нагадаємо, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.

Як писала Politeka, звірства білоруських омонівців зняли на відео.

Також Politeka писала, що у Білорусі вихователька дитсадка покарала 3-річну дитину через Лукашенка.