Жителі Луганська обурилися ситуацією з карантином в " ЛНР"
Люди вважають, що "влада" над ними вже відкрито знущається.
Луганчани звертаються до окупантів у соцмережах і просять дати їм можливість працювати, щоб годувати свої сім'ї, передає "Діалог".
У соцмережах луганчани пишуть, що в умовах майже злиденного життя карантинні обмеження через "Китайський" вірус буквально виживатимуть.
"Ви нас загнали в борги з оплати комуналки за 3 місяці!! Як можна спокійно таке перенести знущання над людьми, закривши громадське харчування з 28 березня ? Ми є хочемо, зупиніться, ми на межі"," двоє дітей, я без роботи, чоловік теж, Пасічник, хто про нас подумає", - пишуть обурені жителі"ЛНР".
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Також ми повідомляли, що жителі Криму показали і поскаржилися на якість проточної води.
Відомо, що через катастрофічне обміління водосховищ окупаційна влада з 24 серпня ввела графіки подачі води і обіцяє додаткові скорочення.
Але якість води, яка тече з кранів кримчан просто жахає.
Також ми повідомляли, що співробітники Донецької залізниці в Горлівці скаржилися на невиплату зарплати, а також додаткові обов'язки, у які тепер входить чистити туалети, продавати пиріжки в поїздах і збирати бички на вокзалі.
Крім того, в соціальних мережах щодня публікують десятки історій про те, як змінилося життя шахтарів в ОРДЛО після того, як окупанти взялися наводити там свої порядки.
Нагадавши, у Криму та Луганську підняли українські прапори на зло окупантам.
Як повідомляла Politeka, Кравчук заговорив про особливий статус Донбасу.
Також Politeka писала, що окупанти придумали спосіб залишити переселенців без житла.