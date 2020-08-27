У людей даже нет денег на еду...

Жители Луганска возмутились ситуацией с карантином в "ЛНР"

Люди считают, что "власти" над ними уже открыто издеваются.

Луганчане обращаются к оккупантам в соцсетях и просят дать им возможность работать, чтобы кормить свои семьи, передает "Диалог".

В соцсетях луганчане пишут, что в условиях почти нищенской жизни карантинные ограничения из-за "китайского" вируса буквально выживать.

"Вы нас загнали в долги по оплате коммуналки за 3 месяца!! Как можно спокойно такое перенести издевательство над людьми, закрыв общепит с 28 марта ? Мы есть хотим, остановитесь, мы на грани", "Двое детей, я без работы, супруг тоже, Пасечник, кто о нас подумает", - пишут возмущенные жители "ЛНР".





Также мы сообщали, что жители Крыма показали и пожаловались на качество проточной воды.

Известно, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ оккупационная власть с 24 августа ввела графики подачи воды, но качество воды, которая течет с кранов крымчан просто ужасает.

Также мы сообщали, что сотрудники Донецкой железной дороги в Горловке жаловались на невыплату зарплаты, а также дополнительные обязанности, в которые теперь входит чистить туалеты, продавать пирожки в поездах и собирать бычки на вокзале.

Кроме того, в социальных сетях ежедневно публикуют десятки историй о том, как изменилась жизнь шахтеров в ОРДЛО после того, как оккупанты взялись наводить там свои порядки.

Напомним, в Крыму и Луганске подняли украинские флаги назло оккупантам.

Как сообщала Politeka, Кравчук заговорил об особом статусе Донбасса.

Также Politeka писала, что оккупанты придумали способ оставить переселенцев без жилья.