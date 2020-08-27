Жителі Криму показали і поскаржилися на якість проточної води
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі.
Відомо, що через катастрофічне обміління водосховищ окупаційна влада з 24 серпня ввела графіки подачі води і обіцяє додаткові скорочення.
Але якість води, яка тече з кранів кримчан просто жахає.
"Це геноцид мирного населення - окупант позбавив кримчан доступу до чистої води - базова потреба. Чому Україна ще НЕ рознесла ООН? Це українських, до речі, громадян витравлюють", - повідомила блогер RoksolanaToday& Крим25% в підписі до фото.
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Користувачі Мережі вже відреагували на такі скарги жителів окупованого півострова.
Нагадавши, у Криму та Луганську підняли українські прапори на зло окупантам.
Як повідомляла Politeka, Кравчук заговорив про особливий статус Донбасу.
Також Politeka писала, що окупанти придумали спосіб залишити переселенців без житла.