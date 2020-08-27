Жителі Криму показали і поскаржилися на якість проточної води

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі.



Відомо, що через катастрофічне обміління водосховищ окупаційна влада з 24 серпня ввела графіки подачі води і обіцяє додаткові скорочення.

Але якість води, яка тече з кранів кримчан просто жахає.

"Це геноцид мирного населення - окупант позбавив кримчан доступу до чистої води - базова потреба. Чому Україна ще НЕ рознесла ООН? Це українських, до речі, громадян витравлюють", - повідомила блогер RoksolanaToday& Крим25% в підписі до фото.

"Мирне населення окупованої території позбавлене Росією доступу до чистої води. Україна вже поставила Собез ООН на вуха?",- поцікавилася вона в коментарі до чергової порції кадрів.

Користувачі Мережі вже відреагували на такі скарги жителів окупованого півострова.