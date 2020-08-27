Жители Крыма показали и пожаловались на качество проточной воды

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети.

Известно, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ оккупационная власть с 24 августа ввела графики подачи воды и обещает дополнительные сокращения.

Но качество воды, которая течет с кранов крымчан просто ужасает.

"Это геноцид мирного населения - оккупант лишил крымчан доступа к чистой воде - базовая потребность. Почему Украина еще не разнесла ООН? Это украинских, кстати, граждан вытравливают", - сообщила блогер  RoksolanaToday&Крым25% в подписи к фото.

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"Мирное население оккупированной территории лишено Россией доступа к чистой воде. Украина уже поставила Собез ООН на уши?", - поинтересовалась она в комментарии к очередной порции кадров.

Пользователи сети уже отреагировали на такие жалобы жителей оккупированного полуострова.

"При Украине было лучше!", "Самое главное не забудьте оплатить по квитанции", "А Украина вам референдум делала? Нет? Так какие претензии? Делайте второй референдум, чтобы кацапы вернули все взад! И будет вам счастье! А если вымрут несколько предателей, то на все воля божья ....", - писали в сети.