Жители Крыма показали и пожаловались на качество проточной воды

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети.



Известно, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ оккупационная власть с 24 августа ввела графики подачи воды и обещает дополнительные сокращения.

Но качество воды, которая течет с кранов крымчан просто ужасает.

"Это геноцид мирного населения - оккупант лишил крымчан доступа к чистой воде - базовая потребность. Почему Украина еще не разнесла ООН? Это украинских, кстати, граждан вытравливают", - сообщила блогер RoksolanaToday&Крым25% в подписи к фото.

"Мирное население оккупированной территории лишено Россией доступа к чистой воде. Украина уже поставила Собез ООН на уши?", - поинтересовалась она в комментарии к очередной порции кадров.

Пользователи сети уже отреагировали на такие жалобы жителей оккупированного полуострова.