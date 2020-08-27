Жители Крыма показали и пожаловались на качество проточной воды
Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети.
Известно, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ оккупационная власть с 24 августа ввела графики подачи воды и обещает дополнительные сокращения.
Но качество воды, которая течет с кранов крымчан просто ужасает.
"Это геноцид мирного населения - оккупант лишил крымчан доступа к чистой воде - базовая потребность. Почему Украина еще не разнесла ООН? Это украинских, кстати, граждан вытравливают", - сообщила блогер RoksolanaToday&Крым25% в подписи к фото.
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Пользователи сети уже отреагировали на такие жалобы жителей оккупированного полуострова.
Напомним, в Крыму и Луганске подняли украинские флаги назло оккупантам.
Как сообщала Politeka, Кравчук заговорил об особом статусе Донбасса.
Также Politeka писала, что оккупанты придумали способ оставить переселенцев без жилья.