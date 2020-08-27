У мережі активно розповсюджують відео, як ОМОН катує затриманих в Білорусі протестувальників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на білоруські ЗМІ.

Так, громадянин Білорусі зняв на відео, як співробітники ОМОНу застосовують силу проти затриманих учасників протестів.

Дане відео було знято ще 10 серпня під час протестів у Мінську. На записі можна побачити, як ОМОНівці хапали людей і тягли їх в автозак, винятком не став і автор даного відео. Він стояв осторонь і знімав все на камеру, як раптом його схопили і потягли до службового автомобіля. Туди ж білоруські силовики притягнули ще кількох затриманих. ОМОНівці били людей, змушували їх лягати на підлогу один на одного, також звучала нецензурна лексика і погрози на адресу затриманих. Автор відео спробував сказати силовикам, що він просто йшов з роботи і не є учасником протестів, але ті не стали його слухати.

"Рота свого ***ного закрив, на***, зрозумів, ***?! Ще один звук, і я в**у всіх, на ***", - заявив один із силовиків.

Також на відео можна почути, як силовики лупцюють кийками затриманих, називаючи їх "тваринами", і затримані чоловіки плачуть від болю, проте ОМОНіці не припиняють застосовувати сиду і висміюють це.

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