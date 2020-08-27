Знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач розкритикував українську владу за посилення карантину

Зокрема він незадоволений рішенням уряду України заборонити в'їзд іноземцям до 28 вересня. За словами спортсмена, ця заборона призведе до погіршення і без того складної економічної ситуації в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Instagram. Варто відзначити, що пізніше боксер видалив відповідний пост зі своєї сторінки.

"Налагодити обладнання, яке можуть налагодити тільки постачальники? Орендувати житло? Працювати і платити податки? Просто поїсти в ресторанах? Орендувати або купити автомобіль? Ні, звичайно. Навіть на тлі того, що епідеміологічна ситуація майже у всіх країнах набагато краща, ніж в Україні, і загрози ці люди не представляють, тим більше після тесту на вірус", – написав Редкач.

Боксер впевнений, що всі, кому потрібно, і так потраплять в Україну, але за хабар на митниці.

"Може, для цього все і зроблено?! Жодної іншої причини проводити таке рішення я особисто не бачу! Дістав вже карантин, весь цей маразм, що з ним пов'язаний, і великі економісти і вірусологи з українського Кабміну!"- не стримався Редкач.

Також раніше повідомлялося, що український боксер Іван Редкач обурився рішенням віце-президента Ліги професійного боксу Аліни Шатернікової. Шатернікова на думку українця організовує бої серед нерівних суперників.

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