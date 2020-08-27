Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач раскритиковал украинскую власть за усиление карантина

В частности он недоволен решением правительства Украины запретить въезд иностранцам до 28 сентября. По словам спортсмена, этот запрет приведет к ухудшению и без того сложной экономической ситуации в Украине.

Об этом он написал на своей странице в сети Instagram. Стоит отметить, что позже боксер удалил соответствующий пост со своей страницы.

"Наладить оборудование, которое могут наладить только поставщики? Арендовать жилье? Работать и платить налоги? Просто поесть в ресторанах? Арендовать или купить автомобиль? Нет, конечно. Даже на фоне того, что эпидемиологическая ситуация почти во всех странах гораздо лучше, чем в Украине, и угрозы эти люди не представляют, тем более после теста на вирус", – написал Редкач.

Боксер уверен, что все, кому нужно, и так попадут в Украину, но за взятку на таможне.

"Может, для этого все и сделано?! Ни одной другой причины проводить такое решение я лично не вижу! Достал уже карантин, весь этот маразм, что с ним связан, и великие экономисты и вирусологи из украинского Кабмина!" – не сдержался Редкач.

Также ранее сообщалось, что украинский боксер Иван Редкач возмутился решением вице-президента Лиги профессионального бокса Алины Шатерниковой. Шатерникова по мнению украинца организовывает бои среди неравных соперников.

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