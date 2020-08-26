В окупованому Севастополі військові льотчики влаштували польоти прямо над житловими будинками

Відповідні кадри опублікувала на своїй сторінці в соцмережі блогер RoksolanaToday&Крим25%.

Як видно на записах, пара винищувачів виконують фігури вищого пілотажу над містом.

Севастополь

Над городом,над жилыми дома...

ладно бы рухнуло как то на понаехов-лаптей

но может и на нормальных людей упасть... pic.twitter.com/ZqrPVBW2Qs — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 26, 2020

На думку блогера, подібне місце для польотів вибрано досить невдало.

"Севастополь. Над містом, над житловими будинками. Гаразд би, звалилося якось на понаєхів-лаптів, але може і на нормальних людей впасти", "Долітаються одного разу", "атракціон "він впав" не за горами", – підписала відео автор.

Раніше ми розповідали про те, що змучені жителі Сімферополя відмовляють громадян РФ приїжджати в окупований Крим. Все почалося з того, що один з росіян поділився, що планує переїхати жити в Сімферополь, і поцікавився, як у місті йдуть справи з роботою, житлом і загальним рівнем життя. У відповідь городяни поскаржилися і розповіли, до чого окупанти їх довели.

Так один користувачів стверджує, що оренда житла в курортному Сімферополі обходиться приблизно в 30 тисяч рублів (11,5 тисячі гривень), тоді як складно знайти роботу навіть із зарплатою в 20 тисяч. Крім того, в Москві товари з Криму продаються дорожче, ніж на самому півострові.

Ми також писали про те, що в Криму запустили ролик, який закликає жителів півострова приймати душ, а не витрачати воду на те, щоб посидіти у ванній. Таким чином людей привчають до думки про те, що вода стає розкішшю, і її треба берегти.

Нагадаємо, Маломуж назвав умову повернення Криму Україні.

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