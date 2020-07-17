Россия сама покинет оккупированный Крым из-за невыносимых условий

Так в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает Politeka.net.

По словам чиновника, сейчас в РФ буйствует "политический угар", однако пыл россиян неизбежно остынет. Пока большинство жителей Росии не догадываются связать ухудшение жизни в стране с оккупацией Крыма, но со временем эта связь станет очевидной даже простым обывателям.

Юрий Грымчак отметил, что Советский Союз в какой-то момент оказался в тяжелой ситуации - ему пришлось вывести войска из Афганитана, спустя два года военных отозвали также из Германии, Чехословакии и Венгрии.

"Потому что пребывание их там стало уже невозможным и с финансовой точки зрения для Союза, и это было требование этих стран", - подчеркнул экс-заместитель министра.

По его мнению, Крым вернется Украине еще быстрее, чем советская власть выводила войска из упомянутых стран. Кремлю придетя пойти на такой шаг из-за усиления антироссийских санкций и потребностей граждан, для которых будет важнее новый гуманитарный груз, а не полуостров.

"Потихоньку их задушат. Никуда они не денутся, и Крым тогда вернется. А будет Путин или не будет – это уже не принципиально", – резюмировал Юрий Грымчак.

Напомним, Маломуж назвал условие возвращения Крыма Украине.

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