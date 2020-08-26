В оккупированном Севастополе военные летчики устроили полеты прямо над жилыми домами
Соответствующие кадры опубликовала на своей странице в соцсети блогер RoksolanaToday&Крым25%.
Как видно на записях, пара истребителей выполняют фигуры высшего пилотажа над городом.
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По мнению блогера, подобное место для полетов выбрано весьма неудачно.
«Севастополь. Над городом, над жилыми домами. Ладно бы, рухнуло как-то на понаехов-лаптей, но может и на нормальных людей упасть», «Долетаются однажды», «Аттракцион «он упал» не за горами», – подписала видео автор.
Ранее мы рассказывали о том, что измученные жители Симферополя отговаривают граждан РФ приезжать в оккупированный Крым. Все началось с того, что один из россиян поделился, что планирует переехать жить в Симферополь, и поинтересовался, как в городе обстоят дела с работой, жильем и общим уровнем жизни. В ответ горожане пожаловались и рассказали, до чего оккупанты их довели.
Так один пользователей утверждает, что аренда жилья в курортном Симферополе обходится примерно в 30 тысяч рублей (11,5 тысячи гривен), тогда как сложно найти работу даже с зарплатой в 20 тысяч. Кроме того, в Москве товары из Крыма продаются дороже, чем на самом полуострове.
Мы также писали о том, что в Крыму запустили ролик, который призывает жителей полуострова принимать душ, а не расходовать воду на то, чтобы посидеть в ванной. Таким образом людей приучают к мысли о том, что вода становится роскошью, и ее надо беречь.
Напомним, Маломуж назвал условие возвращения Крыма Украине.
Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.
Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче воды в Крым: "Самое большое предательство".