Відомий лікар-інфекціоніст Віталій Янченко розповів, коли в Україні очікується пік захворюваності на китайський вірус



За його словами, Україна починає входити в пік захворюваності, який прийдеться на осінь 2020 року. Найсумніша статистика по захворюваності чекає українців через кілька тижнів.

Про це він розповів в інтерв'ю для українських ЗМІ, передає Знай.

"Вважаю, що ми поступово виходимо на пік захворюваності, хоча і досить пологий. А верхня точка - перші три тижні вересня", - зазначив він.



Янченко пояснив, що така ситуація в країні вкрай небезпечна для тих, хто має слабкий імунітет. Також це торкнеться людей похилого віку. Тому цим категоріям населення потрібно бути на чеку, адже літні люди і люди з хронічними хворобами вкрай важко переносять вірус.



Також лікар додав, що люди молодого віку і ті, у кого міцний імунітет можуть хворіти і частіше, але ось смертність серед них нижча.



До того ж за його словами вірус атакує не тільки легені, як вважалося раніше, але й інші органи, зокрема серце, нирки, а також нервову систему.

Він розповів, що нещодавно консультував групу туристів, які спали в одному наметі і як результат всі заразилися. Так ось у однієї людини температура тіла трималася на рівні 39 градусів, а у інших – 37,5-38,5.



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Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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