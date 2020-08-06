Реальное количество смертей от "китайского" вируса в Украине может быть меньше, которую представляют в статистике

Такое мнение озвучила Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец и интервью "Обозревателю".

По словам медика, истинное положение дел со смертностью среди украинцев неизвестно, поскольку не позволяют делать вскрытие пациентов

"Когда мы узнаем реальные причины смерти, от чего люди гибнут сейчас, я думаю, все будут удивлены", – отметила Богомолец.

Врач допускает, что смерти украинцев могут быть вовсе не от вируса.

"Я не исключаю, что общая смертность по стране у нас не увеличится. Просто тем людям, которые будут умирать от инфарктов, от инсультов, от онкологии, если они на момент смерти были инфицированы вируса, будут ставить смерть от вируса. На самом деле смерть будет от их основного заболевания", – сказала врач.

Напомним, согласно статистике от МОЗ, количество заболевших "китайским" вирусов в Украине стремительно растет.

Согласно последним данным, в топ-5 регионов с наибольшим числом выявленных заразившихся за все время эпидемии входят Киев (8992 случая), Львовская (10 420), Ровенская (6538), Черновицкая (6383) и Закарпатская (5539) области. Стремительно приближаются к антирейтингу Ивано-Франковская (5295) и Харьковская (4381) области, в последней сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация.

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