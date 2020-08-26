Известный врач-инфекционист Виталий Янченко рассказал, когда в Украине ожидается пик заболеваемости на китайский вирус



По его словам, Украина начинает входить в пик заболеваемости, который прийдется на осень 2020 года. Самая печальная статистика по заболеваемости ждет украинцев через несколько недель.

Об этом он рассказал в интервью для украинских СМИ, передает Знай.

"Считаю, что мы постепенно выходим на пик заболеваемости, хотя и довольно пологий. А верхняя точка – первые три недели сентября", – отметил он.



Янченко пояснил, что такая ситуация в стране крайне опасна для тех, кто имеет слабый иммунитет. Также это коснется людей пожилого возраста. Поэтому этим категориям населения нужно быть на чеку, ведь пожилые люди и люди с хроническими болезнями крайне тяжело переносят вирус.



Также врач добавил, что люди молодого возраста и те, у кого крепкий иммунитет могут болеть и чаще, но вот смертность среди них более низкая.



К тому же по его словам вирус атакует не только легкие, как считалось ранее, но и другие органы, в частности сердце, почки, а также нервную систему.

Он рассказал, что недавно консультировал группу туристов, которые спали в одной палатке и как результат все заразились. Так вот у одного человека температура тела держалась на уровне 39 градусов, а у остальных – 37,5-38,5.



Напомним, украинцам рассказали, что творится в больницах "красной" зоны.

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

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