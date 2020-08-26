У мережі висміяли майбутню модернізацію російського танка "Армата"
Як передає Politeka.net, у інженерів з РФ є ідея перетворити бойову машину в безпілотник.
"Безпілотна" Армата " - це машина майбутнього, ми не сумніваємося. У цьому впевнені і ми, і військові", - цитують російські ЗМІ гендиректора Уралвагонзаводу Олег Сієнко, але в мережі не так впевнені в успіху цього проекту.
"Це буде росссійской пересувний туалет на базі танка, т. к. Т-14 "Армата" більше ні на що не годиться: З Т-14 «Армата» та інших танків УВЗ хочуть зробити безпілотники заявили на заводі 24 серпня 2020", - повідомив одні з користувачів мережі.
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"Перша партія російських безпілотних сортирів проїде по Красній площі 9 травня!", "Безпілотний, бо пересувається на буксирі", " Армата - невдалий проект. Всього 12 штук побудовано. Багато поломок і гроші скінчилися. Працює тільки на парад 9 травня, але часто зупиняється двигун і його беруть на буксир. Чиста пропаганда, хороша для бабусі, яка не знає", "цей танк, ставши безпілотним, здасться самостійно в першому ж бою, не витримавши маразму російського світу, перегару і поганого поводження до себе", - писали в мережі.
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