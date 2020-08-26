"Безпілотна" Армата " - це машина майбутнього, ми не сумніваємося. У цьому впевнені і ми, і військові", - цитують російські ЗМІ гендиректора Уралвагонзаводу Олег Сієнко, але в мережі не так впевнені в успіху цього проекту.

"Це буде росссійской пересувний туалет на базі танка, т. к. Т-14 "Армата" більше ні на що не годиться: З Т-14 «Армата» та інших танків УВЗ хочуть зробити безпілотники заявили на заводі 24 серпня 2020", - повідомив одні з користувачів мережі.