"Беспилотная «Армата» — это машина будущего, мы не сомневаемся. В этом уверены и мы, и военные", - цитируют российские СМИ гендиректора Уралвагонзавода Олег Сиенко, но в сети не так уверены в успехе этого проекта.

"Это будет росссийский передвижной туалет на базе танка, т. к. Т-14 "Армата" больше ни на что не годится: Из Т-14 «Армата» и других танков УВЗ хотят сделать беспилотники заявили на заводе 24 августа 2020", - сообщил одни из пользователей сети.