В сети высмеяли будущую модернизацию российского танк «Армата»
Как передает Politeka.net, у инженеров с РФ есть идея превратить боевую машину в беспилотник.
"Беспилотная «Армата» — это машина будущего, мы не сомневаемся. В этом уверены и мы, и военные", - цитируют российские СМИ гендиректора Уралвагонзавода Олег Сиенко, но в сети не так уверены в успехе этого проекта.
"Это будет росссийский передвижной туалет на базе танка, т. к. Т-14 "Армата" больше ни на что не годится: Из Т-14 «Армата» и других танков УВЗ хотят сделать беспилотники заявили на заводе 24 августа 2020", - сообщил одни из пользователей сети.
"Филькина доча": подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым
Дочь Аллы Пугачевой скопировала дерзкий образ матери и вызвала фурор: "Как две сестрички"
Ольга Бузова на фото 15-летней давности всполошила сеть, такой ее мало кто помнит: "Когда все были со своими лицами"
Чувственная Джей Ло задрала ноги, показав истинное наслаждение: "Милый пирожочек"
"Первая партия российских беспилотных сортиров проедет по красной площади 9 мая!", "Беспилотный, потому что передвигается на буксире", "Армата - неудачный проект. Всего 12 штук построено. Много поломок и деньги кончились. Работает только на парад 9 мая, но часто останавливается двигатель и его берут на буксир. Чистая пропаганда, хороша для бабушки, которая не знает", "Этот танк, став беспилотным, сдастся самостоятельно в первом же бою, не выдержав маразма русского мира, перегара и плохого обращения к себе", - писали в сети.
Напомним, в сети показали новые рясы для священников российской армии.
Как сообщала Politeka, российская космонавтика оказалась в большой черной дыре.
Также Politeka писала, что путинская армия осталась без мощнейшего оружия.