У Білорусі люди розділилися на два табори: ті, хто підтримують чинного президента Олександра Лукашенка, і ті, хто на протилежній стороні

Як поводяться представники цих таборів, наочно показав журналіст Олексій Романов, а відповідне відео опублікували в блозі "Вуса Пєскова" в Twitter.

На кадрах – колона громадян, які йдуть на підтримку Лукашенка. У них в руках червоно-зелені прапори, люди похмурі і не горять бажанням розкривати мету своєї участі в мітингу.

Романов зазначає, що люди йдуть на публічний захід, тому для них не важко пояснити, чому саме вони приїхали підтримати президента. Однак ті відводять очі в сторону і йдуть від відповіді. Трохи віддалік співробітник заводу "Білорусьнафта" роздає прибулим прапорці, з якими ті далі йдуть на площу.

- Почему вы идете на митинг за Лукашенко?

- …

- А вы?

- …

- Ну а вы?

- Потому что он лучший в мире президент

- Круто, а можете представиться?

- Коля pic.twitter.com/SzZqJZ6G0H — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 26, 2020

Зовсім інша ситуація з учасниками "антилукашенківського" мітингу. Люди із задоволенням розповідають, що вони йдуть боротися за свої права і голоси. Серед них – і вчителі, які вийшли проти режиму, і які не бояться говорити про свої погляди на камеру.

"Хороші люди - проти Лукашенка", "а ви помітили: хто за Лукашенка, їх спеціально привезли і їм роздавали прапорці, а хто проти – вони самі вже йшли зі своїми", "молодець Романов, нагладно показав незадоволені похмурі обличчя насильно зігнаних людей на підтримку Лукашеску і показав добрих і веселих білорусів, які відстоюють свої права", "якщо навіть вчителі в антилукашенківській колоні, то, виходить, за Лукашенко йде колона сімей силовиків, більше нікому", "яскравий показник щирості народу, котрий іде за свободу, і зі сторони людей, які йдуть з примусу", "ось що буває коли лукашенські боти виходять на вулиці без методичок", "женуть стадо пастухи, їм спілкуватися не з руки!", – реагують у коментарях.

Нагадаємо, Лавров проговорився про інтерес Росії в білоруських протестах.

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