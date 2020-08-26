У Білорусі люди розділилися на два табори: ті, хто підтримують чинного президента Олександра Лукашенка, і ті, хто на протилежній стороні
Як поводяться представники цих таборів, наочно показав журналіст Олексій Романов, а відповідне відео опублікували в блозі "Вуса Пєскова" в Twitter.
На кадрах – колона громадян, які йдуть на підтримку Лукашенка. У них в руках червоно-зелені прапори, люди похмурі і не горять бажанням розкривати мету своєї участі в мітингу.
Романов зазначає, що люди йдуть на публічний захід, тому для них не важко пояснити, чому саме вони приїхали підтримати президента. Однак ті відводять очі в сторону і йдуть від відповіді. Трохи віддалік співробітник заводу "Білорусьнафта" роздає прибулим прапорці, з якими ті далі йдуть на площу.
Фреймут, яку скосив китайський вірус, розповіла про перші симптоми і дала важливу пораду: "Страшенний біль в…»
Стартує масштабний перерахунок пенсій, в Раді прийняли рішення: "З вересня сума складе..."
Дан Балан на весіллі з красунею-нареченою приголомшив фанатів Тіни Кароль: "Вєрка йому більше підходить?"
Щаслива Асмус в короткому топі показала, як виглядає кайф:"Груди які потужні, аж..."
Зовсім інша ситуація з учасниками "антилукашенківського" мітингу. Люди із задоволенням розповідають, що вони йдуть боротися за свої права і голоси. Серед них – і вчителі, які вийшли проти режиму, і які не бояться говорити про свої погляди на камеру.
"Хороші люди - проти Лукашенка", "а ви помітили: хто за Лукашенка, їх спеціально привезли і їм роздавали прапорці, а хто проти – вони самі вже йшли зі своїми", "молодець Романов, нагладно показав незадоволені похмурі обличчя насильно зігнаних людей на підтримку Лукашеску і показав добрих і веселих білорусів, які відстоюють свої права", "якщо навіть вчителі в антилукашенківській колоні, то, виходить, за Лукашенко йде колона сімей силовиків, більше нікому", "яскравий показник щирості народу, котрий іде за свободу, і зі сторони людей, які йдуть з примусу", "ось що буває коли лукашенські боти виходять на вулиці без методичок", "женуть стадо пастухи, їм спілкуватися не з руки!", – реагують у коментарях.
Нагадаємо, Лавров проговорився про інтерес Росії в білоруських протестах.
Як повідомляла Politeka, пропагандисти РФ поплатилися за пошуки "українського сліду" в Білорусі.
Також Politeka писала, що Лукашенко натякнув, чим закінчиться спроба його повалення.