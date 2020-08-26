В окупованому Криму придумали, як мотивувати населення економити дефіцитну воду

Півострів зіткнувся з гострою нестачею води, у зв'язку з чим вже з 24 серпня окупанти перевели жителів на режим економії і тепер дають воду за графіком, який до кінця місяця буде переглянутий у бік ще більших обмежень, передає Politeka.net.

Щоб змусити людей використовувати поменше води, місцеві пропагандисти запустили "мотивуючий" ролик про те, чому зараз приймати ванну – це несвідомо і безвідповідально. Його на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук розмістив користувач під ніком Серж Сергєв.

У кадрі – ванна з водою. Закадровий голос віщає про те, що це в середньому – 150 літрів води, і перераховує, на що вистачить такого обсягу.

«Щоб забезпечити питною водою дитячий садок на 150 дітей на день, на кілька днів забезпечити водою притулок для тварин на 100 вихованців, дев'ять разів прийняти душ", – йдеться у відео.

Далі в кадрі з'являється оголена дівчина, яка сідає у ванну, а за кадром звучить докірливо фраза:

"А ти просто полежала 15 хвилин в гарячій воді".

"Приймайте душ, а не ванну! Бережіть воду!",- такими словами завершили ролик його творці.

На тв в Крыму))) Привет ссср!)) Экономия, ещё раз экономия!)) Хотели же там ссср2,0 )) Gepostet von Серж Сергев am Dienstag, 25. August 2020

Раніше ми повідомляли про те, що жителям Кримського півострова все важче приховувати роздратування поведінкою прибулих росіян. Місцеві пишуть у соцмережах, що починають відчувати себе людьми другого сорту, і терпіти подібне вони не мають наміру.

Нагадаэмо, Макаревич дав росіянам урок історії через Крим.

Як повідомляла Politeka, Фокін зробив гучну заяву про анексію Криму.

Також Politeka писала, що Горбачов схвалив анексію Криму РФ.