В оккупированном Крыму придумали, как мотивировать население экономить дефицитную воду

Полуостров столкнулся с острой нехваткой воды, в связи с чем уже с 24 августа оккупанты перевели жителей на режим экономии и теперь дают воду по графику, который к концу месяца будет пересмотрен в сторону еще больших ограничений, передает Politeka.net.

Чтобы заставить людей использовать поменьше воды, местные пропагандисты запустили «мотивирующий» ролик о том, почему сейчас принимать ванну – это несознательно и безответственно. Его на своей странице в социальной сети Фейсбук разместил пользователь под ником Серж Сергев.

В кадре – ванна с водой. Закадровый голос вещает о том, что это в среднем – 150 литров воды, и перечисляет, на что хватит такого объема.

«Чтобы обеспечить питьевой водой детский сад на 150 детей в день, на несколько дней обеспечить водой приют для животных на 100 питомцев, девять раз принять душ», – говорится в видео.

Дальше в кадре появляется обнаженная девушка, которая садится в ванную, а за кадром звучит укоризненно фраза:

«А ты просто полежала 15 минут в горячей воде».

«Принимайте душ, а не ванну! Берегите воду!», – такими словами завершили ролик его создатели.

На тв в Крыму))) Привет ссср!)) Экономия, ещё раз экономия!)) Хотели же там ссср2,0 )) Gepostet von Серж Сергев am Dienstag, 25. August 2020

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