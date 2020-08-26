В оккупированном Крыму придумали, как мотивировать население экономить дефицитную воду
Полуостров столкнулся с острой нехваткой воды, в связи с чем уже с 24 августа оккупанты перевели жителей на режим экономии и теперь дают воду по графику, который к концу месяца будет пересмотрен в сторону еще больших ограничений, передает Politeka.net.
Чтобы заставить людей использовать поменьше воды, местные пропагандисты запустили «мотивирующий» ролик о том, почему сейчас принимать ванну – это несознательно и безответственно. Его на своей странице в социальной сети Фейсбук разместил пользователь под ником Серж Сергев.
В кадре – ванна с водой. Закадровый голос вещает о том, что это в среднем – 150 литров воды, и перечисляет, на что хватит такого объема.
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«Чтобы обеспечить питьевой водой детский сад на 150 детей в день, на несколько дней обеспечить водой приют для животных на 100 питомцев, девять раз принять душ», – говорится в видео.
Дальше в кадре появляется обнаженная девушка, которая садится в ванную, а за кадром звучит укоризненно фраза:
«А ты просто полежала 15 минут в горячей воде».
«Принимайте душ, а не ванну! Берегите воду!», – такими словами завершили ролик его создатели.
Ранее мы сообщали о том, что жителям Крымского полуострова все труднее скрывать раздражение поведением понаехавших россиян. Местные пишут в соцсетях, что начинают чувствовать себя людьми второго сорта, и терпеть подобное они не намерены.
Напомним, Макаревич преподал россиянам урок истории из-за Крыма.
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