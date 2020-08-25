На форумі "Армія-2020", що зараз проходить в Підмосков'ї, представили нову розробку, яку вже встигли висміяти в мережі

Йдеться про ударний безпілотник "Грім", муляж якого показали публіці, передає Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Так, користувач під ніком Підпоручик Кіже опублікував пару знімків "новинки", додавши до них іронічний коментар:

"Пам'ятаєте, як показували новітній російський танк, обшитий фанерою? Ось нова саморобка гуртка "Умілі руки", показана на форумі "Амія-2020", - ударний безпілотник "Грім". Порожній корпус, на підпорах, мабуть, склеєний з пап'є-маше".

У свою чергу користувачі не забарилися з відповідями:

"Відчувається, що до даної вундервафлі доклав руки якутський скульптор", "Таджик-гіпсокартонщик. Оперення плоске, як млинець. Аеродинаміка – продажна дівка глобалістів", "склеєний із залишків лубочного Рейхстагу!", "Це, схоже, як тубільці з островів, після Другої світової почали з г*вна і палиць макети американських бомбардувальників будувати і їм молитися. Але білі боги вже не прилітали, жувачку не давали", " Грім? чи все таки помилилися а правильна назва – гроб", "не зрозумію, куди коня впрягати?", "Над ним напис: "на передовій високих технологій". Ну, якщо вироби з фанери для них – це "високі технології", то дід з Якутії, котрий ліпить скульптури з гною, як мінімум Ейнштейн", – іронізують у коментарях.

За інформацією конструкторів компанії "Кронштадт", максимальна злітна маса цього безпілотника – сім тонн, а граничне бойове навантаження – дві тонни. Максимальна швидкість польоту - 1000 км/год, а висота – до 12 кілометрів. Радіус застосування-700 кілометрів. Дрон буде діяти в одному з'єднанні з винищувачами типу Су-35 і Су-57.

Міжнародний військово-технічний форум "Армія-2020«, організований МО РФ, проводиться в цьому році вшосте в конгресно-виставковому центрі "Патріот" в Московській області, а також на полігоні Алабіно і на аеродромі в Кубинці.

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