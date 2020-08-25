Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив показати, хто в країні "батько нації"

Російські пропагандисти з "Першого каналу" створили ролик тривалістю 157 секунд, в якому показали, що ніхто, крім Лукашенка, не може утримати Білорусь від краху, передає «Діалог.UA".

"Вибори будуть дуже цікавими, а після виборів буде ще цікавіше", – такими словами глави держави починається цей запис.

У відео заяви президента про незламність його влади перемежовуються з кардрами ОМОНу в центрі Мінська. Тут же можна побачити, як він з автоматом виходить з вертольота, а поруч з ним – 15-річний син Микола в бронежилеті і касці.

"Ви хочете, щоб я сидів і чекав, поки Мінськ догори дном перевернуть? Так ми потім не стабілізуємо обстановку. Тому треба зупинитися, взяти голову в руки і заспокоїтися, і дати нам навести порядок", – заявляє він.

"Я хочу ще раз підкреслити: якщо хтось думає, що тут влада нахилилася і захиталася, помиляється! У влади є на кого спертися. Ми не здригнемося. Ми свій шлях пройдемо так, як це слід", – звучать у відео запевнення.

Пропагандисти додали сюди слова Лукашенка про те, що ні він, ні його діти нікуди з Білорусі не втечуть, а закінчили пафосний ролик словами президента про те, що Білорусь "кохана, а кохану не зраджують".

Відео вийшло цілком у дусі кращих пропагандистських традицій, де президент представлений "рятівником", ОМОН – надійним захистом від свавілля, а мирні протестувальники – найлютішими ворогами.

Нагадаємо, Лукашенко придумав, як помститися неугодним білорусам.

Як повідомляла Politeka, Тихановська приголомшила заявою про окупацію Криму.

Також Politeka писала, що Лукашенко видав порцію марення про українців й окупацію частини Білорусі.