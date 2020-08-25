Головне для Олександра Лукашенка - не допустити нових зіткнень поліції з демонстрантами

Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив відомий російський соціолог Ігор Ейдман, передає Politeka.

За його словами, Лукашенко боїться, що карателі можуть здригнутися і не наважаться стріляти в народ. Тому, вважає Ейдман, президент РБ і намагається нагнати страх на протестувальників.

"Білоруська революція зможе перемогти тільки, якщо повсталі перейдуть у наступ. Тоді є шанс, що силовики відступлять або навіть частково перейдуть на їхній бік. Інакше Лукашенко дочекається неминучого спаду руху і влаштує терор в дусі 37-го року", – попереджає експерт.

Таким чином, вважає Ігор Ейдман, він помститься білорусам за власний принизливий страх перед ними.

Також він висловив припущення, що мітингувальники білоруси не можуть зберегти активність на довгий час.

"Якщо революція не може перемогти, вона закінчується апатією населення, багаторічною реакцією і терором влади. Іншого в історії ще не траплялося", - додав Ейдман.

Politeka повідомляла, що Президент Білорусі Олександр Лукашенко знайшов нових винуватців у тому, що відбувається в країні останні півтора тижні. Він упевнений, що масові протести після виборів 9 серпня, на яких він нібито набрав понад 80%, організували США. Політик на повному серйозі заявив, що іноземці «готували цю ось заварушку», а Росія боялася втратити Білорусь.

"Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-Чорноморський коридор, санітарний кордон - три балтійських республіки, Ми і Україна. Ми тут одна ланка залишилися", - цитує джерело слова президента.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив вжити жорстких заходів для захисту країни. Лукашенко впевнений, що його опоненти роблять все можливе, для того щоб послабити країну, а загроза йде від НАТО.

"Військова підтримка в наявності-пересування військ НАТО до кордонів. Вони всі рухають до того, щоб затягнути сюди нібито нового президента. Він звертається до західних держав, в даному випадку НАТО, з метою захисту населення. Вони вводять війська - і на Білорусі можна поставити хрест", - заявив він.

Також Лукашенко вважає, що історія в Білорусі нагадує "кольорові революції".

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