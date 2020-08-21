У Білорусі не припиняються протести проти результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня

У зіткненнях з силовиками постраждали вже чимало людей, а міністр оборони Білорусі Віктор Хренін не виключив, що військові будуть застосовувати зброю проти протестувальників. Про це стало відомо після того, як білоруське видання "Наша Нива» опублікувало запис закритої зустрічі міністра з силовиками.

Серед іншого Хренін заявив:

"Нас закликають, в тому числі і Тихановська: "не виконуйте злочинні накази". Ця жінка нас закликає до зради, порушення закону — не виконувати накази. Злочинний він, не злочинний - ми люди військові".

Міністр порівняв армію з вартовим, який дотримується статуту:

"Якщо після попередження порушник продовжує рух, вартовий зобов'язаний зробити попереджувальний постріл вгору. Щоб ми не зробили постріл на поразку. Але якщо буде продовжувати далі, то ми його зробимо. Дуже не хочеться цього робити, але це обов'язок вартового".

Глава Міноборони РБ також не виключає сценарію, при якому країна може опинитися в стані громадянської війни, і закликає тих, хто сумнівається, піти зараз.

Заяву міністра вже обговорили в соцмережах. Так, в блозі "Мид Роисси" з'явилося посилання на цю новину з підписом "Мерзенні тварюки і де вони мешкають".

Мерзкие твари и где они обитают: https://t.co/NQo9r2gCB6 — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) August 21, 2020

"Підвісити за ноги і розстрілювати гумою всім бажаючим по черзі", "а стрілянину по міністру оборони він не допустив?", "Влада Білорусі говорить устами Кремля. Все ЦУ від Пльового, з бункера", "відмінний міністр і конкурси цікаві", "трибунал - розстріл!", "Міністр оборони Білорусі, який живе за рахунок платників податків і його ж роботодавців, дозволив стрілянину по платниках податків. Якийсь п***ць", "йому давно пора мешкати на лавці в Гаазі. Між Лукою і Караєвим", - відповідають у коментарях.

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