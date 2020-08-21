Через місяць Росія може "вибухнути" загальнодержавним протестом

Про це пише у себе в Facebook заступник директора Інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко, передає Politeka.

Експерт нагадав, що 13 вересня в РФ – єдиний день голосування, під час якого росіяни обиратимуть 20 глав суб'єктів РФ і 11 Законодавчих зборів.

Петренко вказує на те, що незважаючи на гадану незначність цієї події, не варто забувати про низку важливих нюансів.

"Протести заразні. Економічне невдоволення від коронакризису може вибухнути в будь-якому суб'єкті РФ, особливо на тлі зниження довіри до центральної влади та її ставлеників, які будуть "вигравати" вибори. Протести в Хабаровську може і затінені білоруськими, але ніде не поділися. 40 днів на Далекому Сході люди висловлюють недовіру до центральної влади", – вважає аналітик.

Тому, висловив припущення він, через місяць в Росії можуть вибухнути "20 Хабаровськ".

"А це вже схоже на загальнодержавний протест", - підсумував Богдан Петренко.

Politeka повідомляла, що в Хабаровську тисячі людей вийшли на мітинги проти російського президента Володимира Путіна, а також на знак солідарності з білорусами. Про це повідомляє ряд російських ЗМІ, а також місцеві журналісти в соцмережах. Відомо, що в суботу, 8 серпня, на вулиці в Хабаровську вийшло близько 30 тисяч осіб, хоча місцева влада запевняє, що протестуючих не більше 2,8 тисяч. Це вже не перший мітинг у місті. Жителі регіону виступають проти переслідування колишнього очільника краю Сергія Фургала. Вони вимагають провести відкритий суд у справі чиновника в Хабаровську, а не в Москві.

Після "обнулення" Проблема завершення правління Володимира Путіна була формально знята. Про це пише російський публіцист Лілія Шевцова. Однак, нагадує автор на порядку денному залишилося питання наступника російського президента.

На думку Шевцової, події в Хабаровську варто розглядати як початок руйнування в Росії президентської вертикалі, орієнтованої на тих призначенців, які ворожі об'єкту управління.

"Хабаровськ показав, що за відсутності єдиної опозиції з'являється більш серйозна загроза для Кремля – стихійний протест знизу, який небезпечно придушувати. За стихійним протестом ховатиметься давно принижена регіональна еліта", - переконана публіцист.

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