Мужчина обратился к Путину "как бандит к бандиту"

Один из участников протестов в Хабаровске заявил, что вызывает президента РФ Владимира Путина на бой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Украинский диалог".

Так, житель Хабаровска публично на камеру заявил, что вызывает на поединок президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что на это его вдохновил командир Росгвардии генерал Виктор Золотов, который ранее вызвал на "мужской разговор" оппозиционного политика Алексея Навального.

По словам участника акции протеста в Хабаровске, он вызывает Путина на поединок "как бандит бандита" и призвал российского лидера не привлекать силовиков. Мужчина рассказал, что в 2003 году был приговорен к лишению свободы и отбыл наказание за преступление, которого, по его словам, он не совершал. Этим, как отметил участник протестов, Путин "уничтожил его как личность".

Он отметил, что отбывал наказание в тюрьме только за то, что отказался стать агентом ФСБ.

"Я уничтожу его этими самыми руками, но без ФСБ, без провонарушительных органов... Ты и я - давай так", - обратился активист к президенту РФ.

Во время своей эмоциональной речи он также неоднократно называл российского лидера "с*ченком".

"Ну что, с*ченок, встретимся?" - завершил свое обращение к Путину участник хабаровских протестов.

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