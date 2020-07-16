Протесты в Хабаровске, которые не утихают уже несколько дней, могут охватить всю Россию

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написал российский оппозиционный политик Михаил Касьянов, передает Politeka.net.

По его словам, социальный взрыв в регионе назревал давно, и он имеет под собой несколько причин, главная из которых, пожалуй, в том, что в Кремле потихоньку отдают землю хабаровчан китайцам.

Так, сначала Путин отдал Китаю 337 квадратных километров российской территории. В результате дачные участки многих хабаровчан оказались в другом государстве.

Но на этом эпопея с землей не закончилась.

«В 2018 году с Пекином подписан договор о передаче в аренду Китаю 3,5 млн гектар российской земли, включая некоторые охраняемые природные зоны. Китай получил от Путина право вести на ней сельскохозяйственную деятельность, заготовку ресурсов (около 70% переданных территорий — леса) и застройку (разрешена почти на 60% переданной земли) в течение 50 лет с возможностью автоматического продления договора», – пишет Касьянов.

Жители региона жалуются также на расхищение природных ресурсов и бесконтрольную вырубку лесов в огромных масштабах.

Кроме всего перечисленного, люди обижены на президента за то, что он перенес столицу Дальневосточного федерального округа во Владивосток.

Последней каплей стал арест действующего губернатора Сергея Фургала, после чего граждане вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство политикой главы РФ.

«С Хабаровска началось то, что скоро вспыхнет по всей стране: стихийное недовольство нищетой и бесправием регионов. Хабаровск показал всей стране реальный уровень доверия действующей власти. Оно утрачено полностью, так же, как и легитимность Путина», – прогнозирует оппозиционер.

Как известно, массовые акции протеста проходили все выходные и продолжились во вторник, 14 июля.

«Мы не быдло!», «Мы не боимся — мы против путинского режима», «Кто-то знает, как мы живём здесь? Богатый край, а мы существуем, мы выживаем, люди все в кредитах!» и т.д., - заявляют жители региона.

Напомним, Путин пошел вразнос после масштабного "Майдана" в РФ.

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