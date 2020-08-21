Через месяц Россия может "взорваться" общегосударственным протестом

Об этом пишет у себя в Facebook заместитель директора Института исследования экстремизма Богдан Петренко, передает Politeka.

Эксперт напомнил, что 13 сентября в РФ – единый день голосования, во время которого россияне будут выбирать 20 глав субъектов РФ и 11 законодательных собраний.

Петренко указывает на то, что несмотря на кажущуюся незначимость этого события, не стоит забывать о ряде важных нюансов.

"Протесты заразны. Экономическое недовольство от коронакризиса может взорваться в любом субъекте РФ, особенно на фоне снижения доверия к центральной власти и ее ставленников, которые будут "выигрывать" выборы. Протесты в Хабаровске может и затенены белорусскими, но нигде не делись. 40 дней на Дальнем Востоке люди выражают недоверие к центральной власти", – считает аналитик.

Поэтому, высказал предположение он, через месяц в России могут взорваться "20 хабаровсков".

"А это уже похоже на общегосударственный протест", – подытожил Богдан Петренко.

Politeka сообщала, что в Хабаровске тысячи людей вышли на митинги против российского президента Владимира Путина, а также в знак солидарности с белорусами. Об этом сообщает ряд российских СМИ, а также местные журналисты в соцсетях. Известно, что в субботу, 8 августа, на улице в Хабаровске вышло около 30 тысяч человек, хотя местные власти уверяют, что протестующих не более 2,8 тысяч. Это уже не первый митинг в городе. Жители региона выступают против преследования бывшего главы края Сергея Фургала. Они требуют провести открытый суд по делу чиновника в Хабаровске, а не в Москве.

После "обнуления" Проблема завершения правления Владимира Путина была формально снята. Об этом пишет российский публицист Лилия Шевцова. Однако, напоминает автор на повестке дня остался вопрос преемника российского президента.

По мнению Шевцовой, события в Хабаровске стоит рассматривать как начало разрушения в России президентской вертикали, ориентированной на тех назначенцев, которые враждебны объекту управления.

"Хабаровск показал, что при отсутствии единой оппозиции появляется более серьезная угроза для Кремля – стихийный протест снизу, который опасно подавлять. За стихийным протестом будет прятаться давно униженная региональная элита", – убеждена публицист.

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