У 2014 в Україні був Майдан, в 2020 настав час Білорусі

Українські футбольні фанати активно підтримують білорусів у їхньому протесті проти чинного режиму

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Хроніки Рідіка".

Зазначається, що футбольні фанати по всій Україні виступили з підтримкою білоруських громадян в їхній боротьбі за свободу в своїй країні.

Зокрема, до акцій підтримки білорусів долучились футбольні фанати з Харкова, Дніпра, Запоріжжя та інших міст.

На опублікованих фото і відео можна побачити написи "Жыве Беларусь" та зображення національного прапору Білорусі на стінах біля стадіонів.

Також футбольні фанати публікують свої звернення до білорусів, у яких закликають до єднання та бажають успішного повалення режиму Лукашенка.

Як відомо, протести в Білорусі розпочалися в ніч з 9 на 10 серпня, коли в країні були озвучені перші результати виборів президента, згідно з якими перемогу отримав чинний глава РБ Олександр Лукашенко. Тисячі білорусів вийшли на вулиці з протестами проти результатів виборів, які, на їхню думку, були цинічно сфальсифіковані. Протести тривають і донині, хоч силовики жорстко разганяють активістів. Багато хто з протестуючих вже були затримані, а також постраждали він свавілля ОМОНу.

Нагадаємо, Романенко напророчив білорусам долю України: «Страждання і біди неминучі».

Як повідомляла Politeka, Лукашенко вперше заговорив після повідомлення про інсульт і пригрозив білорусам.

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