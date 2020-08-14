В недалекому майбутньому на Білорусь чекають великі потрясіння і погіршення рівня життя

Але саме така плата за диктатуру і відсталість президента Олександра Лукашенка, який за 26 років при владі не зумів модернізувати країну, а зараз намагається зберегти крісло силовим придушенням бажаючого змін і розвитку народу.

Таку думку у своєму телеграм-каналі озвучив відомий політолог, співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко.

Зокрема, він розбиває міф про те, що Лукашенко успішно протистояв Росії.

"Частка Росії в товаробороті РБ – 52-60% не змінюється десятиліттями. Це означає, що нікому в світі, крім Росії гі*но, вироблене в РБ, не потрібно. І то, купує вона його виключно в обмін на лояльність. А оскільки ресурси в Росії теж підійшли до кінця, то вона перейшла до стадії повзучого поглинання, скуповуючи активи в обмін на чергові пільги", - підкреслив експерт.

Романенко зазначає: красиві газони і ідеальні дороги, про які так багато розповідають наші громадяни, котрі відвідали Білорусь, трималися тільки на російських дотаціях. У Кремлі Лукашенка терпіли рівно стільки, скільки було потрібно:

«Як тільки ресурс вичерпався, то відразу пішли нові умови. А Лукашенко з його іграми в колгоспного повелителя Всесвіту виявився нікому не потрібен. Тому що можна дешевше поставити іншого президента, більш лояльного РФіі. Саме це вона і робить. Білорусь опинилася в безвихідній ситуації саме через владолюбство Луки".

Прогнозуючи прийдешні потрясіння, політолог зазначає, що ніяких варіантів, крім усунення Лукашенка, не залишилося. Він проводить паралелі з Україною, де свого часу після звірячого побиття людей наприкінці осені-початку зими 2013 року не могли не усунути Януковича. Це обернулося втратою територій і війною з Росією.

І якщо Україна зрозуміла і прийняла той факт, що страждання і біди на шляху краху старої і недієздатної системи неминучі, й отримала шанс, то Білорусі це тільки належить.

"Тому не потрібно стогнати про втрати. Вони неминучі. Це ціна прогресу. І цей прогрес не гарантований. Але в цьому світі ніщо не гарантовано. Й успішні країни складають меншість. Тому що успіх вимагає величезних зусиль і жертв. Але потім приходить закономірна винагорода", - написав Романенко, навівши в приклад конфлікт між Нідерландами та Іспанією за право самостійно вирішувати свою долю.

"Але хто сьогодні дивиться на Голандію, як місце, де 500 років тому люди різали один одного?",- закінчує він публікацію риторичним запитанням.

Нагадавши, Тихановська після втечі закликала білорусів захистити її перемогу.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко вперше заговорив після повідомлення про інсульт і пригрозив білорусам.

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