В 2014 в Украине был Майдан, в 2020 настало время Беларуси

Украинские футбольные фанаты активно поддерживают белорусов в их протесте против действующего режима

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Хроники Ридика".

Отмечается, что футбольные фанаты по всей Украине выступили с поддержкой белорусских граждан в их борьбе за свободу в своей стране.

В частности, к акциям поддержки белорусов присоединились футбольные фанаты из Харькова, Днепра, Запорожья и других городов.

На опубликованных фото и видео можно увидеть надписи "Жыве Беларусь" и изображения национального флага Беларуси на стенах возле стадионов.

Также футбольные фанаты публикуют свои обращения к белорусам, в которых призывают к единству и желают успешного свержения режима Лукашенко.

Как известно, протесты в Беларуси начались в ночь с 9 на 10 августа, когда в стране были озвучены первые результаты выборов президента, согласно которым победу одержал действующий глава РБ Александр Лукашенко. Тысячи белорусов вышли на улицы с протестами против результатов выборов, которые, по их мнению, были цинично сфальсифицированы. Протесты продолжаются и по сей день, хотя силовики жестко разгоняют активистов. Многие из протестующих уже были задержаны, а также пострадали он произвола ОМОНа.

Напомним, Романенко напророчил белорусам судьбу Украины: «Страдания и беды неизбежны».

Как сообщала Politeka, Лукашенко впервые заговорил после сообщения об инсульте и пригрозил белорусам.

Также Politeka писала, что Лукашенко возмутил жалобой на "майданутых" украинцев.