Президент Росії Володимир Путін гордо заявив про реєстрацію першої в світі вакцини від COVID-19 і навіть випробував її на власній дочці

За словами глави РФ, після першого уколу у його дочки опустилася температура тіла з 38 до 37 з невеликим: "І все. Після другого уколу, другого щеплення теж температура трохи піднялася, але все потім зійшло нанівець, відчуває себе добре, і титри високі", - передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

У свою чергу відомий блогер і політолог Анатолій Несміян, більше відомий в мережі як Ель Мюрід, вже висміяв "передову розробку", поставивши під сумнів її ефективність.

"Повідомляють, що путінська вакцина - це 95% спирт, трошки солі і цукру. Схоже, що хлопці довго не морочилися і просто взяли перевірені ліки від усього – настоянку глоду. Якщо так, то швидкість з виробництвом і випробуваннями цілком зрозуміла. Чого тут випробовувати, все давно на потоці", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Сарказм автора тут же викликав відповідну реакцію.

"Повернення фунфириків)", "якщо так, то це дуууже добре. Вона безпечна! Марна, звичайно. Але, головне, є шанс уникнути масової загибелі населення", "Ну, такий склад зовсім борзо впарювати. За 1,5 ярда. Хоча, для дочки не шкода", "там цю бодягу видно особисто Кирило Дмитрієв намішував. Дуже близька людина. Держпремія - мінімум", "Ви вірите тому, що вони готували вакцини? "Вакцини" були готові перш, ніж був запущений ковід", "І ффсі будуть п'яними і задоволеними!", "І що, йому дочку свою не шкода? Ах так, забув, він же бреше на кожному кроці", - пишуть у коментарях.

Відзначимо, що зареєстрована в РФ 11 серпня векторна двокомпонентна вакцина на основі аденовірусу людини "Гам-КОВІД-ВАК", за даними МОЗ Росії, пройшла випробування на декількох видах тварин (гризуни і примати) і двох групах добровольців (по 38 осіб в кожній).

У світі визнавати препарат не поспішають, вважаючи, що говорити про його ефективність зарано.

Нагадаємо, Скабеєва і Соловйов розлютилися через заяву МОЗ України.

Як повідомляла Politeka, Путін розсмішив створенням вакцини проти китайського вірусу.

Також Politeka писала, що МОЗ екстрено попередив українців про щеплення перед другою хвилею.