Білоруси повинні мати чіткий план на випадок, якщо протести зазнають поразки

Як передає Politeka, про це написала на своїй сторінці в соцмережі українська військова Олена Білозерська.

Перш за все Білозерська визнала, що недооцінювала білорусів і не вірила у їхню здатність на масштабне повстання.

"Але, взагалі-то, так часто буває - люди, що здаються забитими, без відповіді і не здатними дати відсіч - може бути, у них просто більший запас терпіння. Мовчать і збирають в собі, а коли прорве - буде не битий посуд, буде Везувій", - зазначила вона.

Втім, військова наголосила, що наразі все одно не можна відкидати варіанту провалу повстання.

Якщо білорусам все-таки не вистачить сил, і повстання захлинеться, треба буде рятувати людей - засвічених і тих, на чиїх руках на той час буде кров. Білозерська нагадала, що в Білорусі є смертна кара.

"Перша думка - білоруські ліси, ідеальні, поки тепло, для партизанської діяльності і для того, щоб просто пересидіти якийсь час. Поки в містах неспокійно, навряд чи силовики полізуть в ліси когось ловити", - наголосила військова.

З цих лісів, за її словами, "якщо стане зовсім погано", можна досить легко піти в Україну.

"До речі, думаю, якщо дійде до партизанщини, то нелегальні переміщення через цей довгий і дуже погано контрольований кордон будуть здійснюватися в обох напрямках. Потім можна залишитися в Україні, але розумніші, враховуючи наші тимчасові маленькі складності, будуть просити притулок на Заході", - написала вона.

Нагадаємо, Зеленський терміново звернувся до українців, ситуація серйозна: "Хочеться, щоб не було жертв".

Раніше Politeka повідомляла, що "слуга народу" привітав Лукашенка, розгін Майдану з жертвами не перешкода: "Дякую Вам за...".

Також Politeka писала, що Зеленського просять давати громадянство протестуючим білорусам: "Лукашенко залишиться і займеться тими, хто...".