Обіцяне процвітання "ДНР» після "звільнення" від України так і не настало

Чергове тому підтвердження опублікував на своїй сторінці в Twitter відомий донецький блогер і журналіст Денис Казанський, передає Politeka.net.

Він поділився скріном новини одного з пропагандистських ЗМІ за 2018 рік. У ній повідомляється про те, що в "республіці" відновлюється машинобудування, і вже через пару років "ДНР буде оазою благополуччя на тлі обезлюділої України".

Тут же прикріплено фото трамвая, який, за задумом окупантів, повинен був викликати у Києва заздрість від успіхів "ДНР".

Однак після двох років все закінчилося традиційно:

"Як ви розумієте, цей хвалений мегатрамвай досі не вийшов на маршрут", - написав Казанський.

"Оазис потонув у своєму благополуччі", "на маршрут то він якраз вийшов. Тільки це маршрут в чистилище", "та й як йому вийти, рейки то в металобрухт здали))", "Я - Донецький! Я - порізаний на метал!", "А в "обезлюділу" провінційну Полтаву за цей час підвезли пару десятків нових автобусів і тролейбусів і ще 30 шт на підході. Півсотні нових транспортних засобів отримав і Кременчук", "як завжди пук", – іронізують у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що в "ДНР" взялися масово позбавлятися від української символіки. Так, в центрі Донецька були помічені вишки, на яких працівники комунальних служб збивали з будівлі барельєфи з тризубом.

Ми також писали, що бойовик Максим Фомін порадив росіянам не бунтувати проти Путіна, налякавши їх на прикладі ОРДЛО наслідками революції.

Нагадавши, бойовики масово здаються Україні, сотні прийшли з повинною.

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" не пропускають людей в ОРДЛО.

Також Politeka писала, що бойовики звинуватили Київ у "знущаннях" над комунальниками Луганська.