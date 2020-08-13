Російський адвокат, блогер Марк Фейгін запропонував Україні повернути ядерний статус через агресію Росії

На його думку, в умовах неефективності Будапештського меморандуму Україні є сенс задуматися про повернення собі ядерного статусу, адже це дієвий спосіб врятувати країну від агресії Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю для YouTube-каналу українського журналіста Романа Цимбалюка, передає Обозреватель.

Він пояснив, що цей крок міг би стати кращою гарантією суверенітету нашої держави в майбутньому.

"Ну, якщо Будапештський меморандум не працює, якщо він не дав шуканої територіальної цілісності, захисту країни, її гарантів в особі Великобританії, США і Росії, може бути, Україні подумати над тим, щоб стати пороговою країною з отриманням ядерної зброї? Може бути, це сильно зміцнить її суверенітет?"- припустив він.

Фейгін пояснив, що Україні, маючи такого сусіда в обличчі Росії, потрібно себе захистити і ядерна зброя для цього підійде найкраще. Захистити суверенітет допоможе тільки ядерна зброя.

"Ми бачимо, як ті, хто володіє навіть не самою ядерною зброєю, а порогові країни, м'яко кажучи, з ними якось не особливо хочуть зв'язуватися. Ядерний клуб розширюється, хочемо ми цього чи ні. Доводиться захищати свій суверенітет, тим більше, коли ти маєш таке сусідство", – додав Фейгін, натякаючи на країну-агресора Росію.

Нагадаємо, Путін на деякий час відстане від України, названо найближчу мету Росії.

Як повідомляла Politeka, Путін розсмішив створенням вакцини проти китайського вірусу.

Також писала Politeka, що Бабченко розповів, коли Путін почне масштабну битву з Україною.