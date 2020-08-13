Российский адвокат, блогер Марк Фейгин предложил Украине вернуть ядерный статус из-за агрессии России

По его мнению, в условиях неэффективности Будапештского меморандума Украине есть смысл задуматься о возвращении себе ядерного статуса, ведь это действенный способ спасти страну от агрессии России.

Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Романа Цимбалюка, передает Обозреватель.

Он пояснил, что этот шаг мог бы стать лучшей гарантией суверенитета нашего государства в будущем.

"Ну, если Будапештский меморандум не работает, если он не дал искомой территориальной целостности, защиты страны, ее гарантов в лице Великобритании, США и России, может быть, Украине подумать над тем, чтобы стать пороговой страной с получением ядерного оружия? Может быть, это сильно укрепит ее суверенитет?" – предположил он.

Фейгин объяснил, что Украине, имея такого соседя в лице России, нужно себя защитить и ядерное оружие для этого подойдет лучше всего. Защитить суверенитет поможет только ядерное оружие.

"Мы видим, как те, кто обладает даже не самим ядерным оружием, а пороговые страны, мягко говоря, с ними как-то не особо хотят связываться. Ядерный клуб расширяется, хотим мы этого или нет. Приходится защищать свой суверенитет, тем более, когда ты имеешь такое соседство", – добавил Фейгин, намекая на страну-агрессора Россию.

Напомним, Путин на время отстанет от Украины, названа ближайшая цель России.

Как сообщала Politeka, Путин рассмешил созданием вакцины против китайского вируса.

Также писала Politeka, что Бабченко рассказал, когда Путин начнет масштабное сражение с Украиной.