У Мережі активно коментують новину про створення Росією першої в світі вакцини від китайського вірусу

Про це пише Politeka, посилаючись на повідомлення в соцмережах відомих політиків і звичайних користувачів.

Так, російський опозиціонер Олексій Навальний написав у себе в Twiter, що раніше передбачав хід розвитку подій з цього питання.

"Два місяці тому я сказав, що після повного провалу в боротьбі з епідемією, Путін почне брехати, що ми перші винайшли вакцину. Перевірити це не можна. Така ж фігня як і з "суперракетами". Говори, що хочеш", – іронізує політик.

Під цим повідомленням розгорілася жвава дискусія. Деякі сміються, що тепер росіяни буде тікати від росгвардійців, озброєних шприцами, інші вказують на те, що ця вакцина невизнана ніким у світі.

"Якби бабуся вколола собі російську вакцину, то вона б була б дідусем. Перевірити можна, чи буде 2-а хвиля, чи будуть які-небудь карантинні заходи. І її хтось у світі визнав? Почекаю західні аналоги, вони начебто за правилами GCP все роблять, а не за поняттями і домовленостями. Це, типу, нас в книгу рекордів Гіннесса внесуть? Гордості, повні штанці. І доньку не пошкодував. Цієї осені росіяни будуть бігати від росгвардійців зі шприцами", - пишуть люди.

Також користувачі не пощадили імперські замашки російського президента Володимира Путіна.

"Тепер призначать День Перемоги на короною, будуть щорічні паради вірусологів і уроки з історіями про те як Китай наслав на нас чуму, але Володимир Приєднувач мудрим керівництвом врятував Росію матінку, а з нею і весь світ", – пише один з коментаторів.

"Це" новина " для відволікання уваги від того, що відбувається в Білорусі. Зараз напевно весь світ вишикується за нею в чергу? Ньет. Вона не протестована, а така вакцина нікому і даром не потрібна. Сам собі нехай Путін її коле. Плацебо", - додають інші.

Politeka повідомляла, що РФ зареєструвала першу в світі вакцину від коронавірусу. Про це на нараді з російським урядом повідомив президент Росії Володимир Путін.

"Сьогодні вранці вперше в світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції. Вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий і пройшла всі необхідні перевірки", - заявив Путін.

Також російський лідер додав, що щеплення від коронавірусу зробила одна з його дочок.

"Одна з моїх дочок зробила собі таке щеплення. Взяла участь в експерименті. Після першого щеплення температура у неї була 38, на наступний день – 37 з невеликим і все", – стверджує Путін.

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