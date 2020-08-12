Російський адвокат Марк Фейгін пояснив, навіщо президенту Росії Володимиру Путіну війни в Україні та інших країнах

За його словами, війни і окупація територій в Україні та інших колишніх радянських країнах необхідні сучасній Росії та її керівництву для захисту всього того, що було вкрадено раніше.

Таку думку він висловив в інтерв'ю для YouTube-каналу журналіста Романа Цимбалюка, передає Обозреватель.

Він переконаний, що ідея "русского мира" є лише ширмою для меркантильних міркувань Росії. Росія обрала ось таку стратегію, з одного боку суспільству нав'язують ідею російської величі, а з іншого боку у росіян стільки всього накрали, що "зомбування" скоро перестане діяти.

"Ця стратегія, з одного боку, здається великою глобальною ідеєю, що ці люди одержимі якоюсь ідеєю, мешканці Кремля, що "ми за російську велич". Але насправді все дуже утилітарно. Вони накрали стільки, що це стільки вже дівати нікуди, і треба зберегти, захистити і щоб тебе за це не розстріляли. А загроза з російської історії дуже велика у такого результату", - сказав він.

"У нас був період, коли Путін захоплювався Ільїним. Він жодної книжки не читав, йому все переказував Тихон Шевкунов, його духівник колишній. Вони просто не розуміють, що до чого. І тому в цьому сенсі "мішені" не випадкові. Це і Грузія була, і частина Молдови, і Україна, що теж зрозуміло. Ну і Білорусь. Це такий апетитний шматок, який вони не можуть не проковтнути", – вважає Фейгін.

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