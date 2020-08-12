Российский адвокат Марк Фейгин объяснил, зачем президенту России Владимиру Путину войны в Украине и других странах

По его словам, войны и оккупация территорий в Украине и других бывших советских странах необходимы современной России и ее руководству для защиты всего того, что было украдено ранее.

Такое мнение он выразил в интервью для YouTube-канала журналиста Романа Цимбалюка, передает Обозреватель.

Он убежден, что идея "русского мира" является лишь ширмой для меркантильных соображений России. Россия избрала вот такую стратегию, с одной стороны обществу навязывают идею русского величия, а с другой стороны у россиян столько всего наворовали, что "зомбировани" скоро перестанет действовать.

"Эта стратегия, с одной стороны, кажется большой глобальной идеей, что эти россияне одержимы какой-то идеей, обитатели Кремля, что "мы за русское величие". Но на самом деле все очень утилитарно. Они наворовали столько, что это cтолько уже девать некуда, и надо сохранить, защитить и чтобы тебя за это не расстреляли. А угроза по русской истории очень велика у такого исхода", – сказал он.

"У нас был период, когда Путин увлекался Ильиным. Он ни одной книжки не читал, ему все пересказывал Тихон Шевкунов, его духовник бывший. Они просто не понимают, что к чему. И поэтому в этом смысле "мишени" не случайные. Это и Грузия была, и часть Молдовы, и Украина, что тоже понятно. Ну и Беларусь. Это такой аппетитный кусок, который они не могут не проглотить", – считает Фейгин.

Напомним, Путин на время отстанет от Украины, названа ближайшая цель России.

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