Навіть якщо в Білорусі "придушать" масові протести людей, цим все не закінчиться

Як передає Politeka , таку думку висловив український журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці в соцмережі.

"Навіть якщо протести в Білорусі задавлять, вже очевидно, що цим все не закінчиться. Якщо чесно, я не дуже вірив, що це всерйоз та надовго, але недооцінив ані рішучість протестувальників, ні ідіотизм Лукашенко, який вирішив відразу перейти до хардкору", - написав він.

Наразі в білоруський силовиків, за словами Іванова, полетіли вже не лише слова, а і коктейлі Молотова, і тепер все набуває іншого змісту.

"І результати виборів уже не мають значення, адже коли починаються постріли, стає не до процедур", - наголосив він.

Також журналіст розповів про те, як автомобіль протестувальників "таранив" натовп силовиків.

"По ньому стріляють, але він проривається, підіймаючи їх на капот. Це дуже промовистий момент: коли люди готові на таке, герилья - питання часу. Як би там не сталося цього разу, Лукашенко - це вже потенційний Чаушеску, і швидкість розв‘язки перебуває у прямому зв‘язку з кількістю трупів, які він залишить", - наголосив Іванов.