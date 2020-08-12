Навіть якщо в Білорусі "придушать" масові протести людей, цим все не закінчиться
Як передає Politeka, таку думку висловив український журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці в соцмережі.
"Навіть якщо протести в Білорусі задавлять, вже очевидно, що цим все не закінчиться. Якщо чесно, я не дуже вірив, що це всерйоз та надовго, але недооцінив ані рішучість протестувальників, ні ідіотизм Лукашенко, який вирішив відразу перейти до хардкору", - написав він.
Наразі в білоруський силовиків, за словами Іванова, полетіли вже не лише слова, а і коктейлі Молотова, і тепер все набуває іншого змісту.
"І результати виборів уже не мають значення, адже коли починаються постріли, стає не до процедур", - наголосив він.
Також журналіст розповів про те, як автомобіль протестувальників "таранив" натовп силовиків.
"По ньому стріляють, але він проривається, підіймаючи їх на капот. Це дуже промовистий момент: коли люди готові на таке, герилья - питання часу. Як би там не сталося цього разу, Лукашенко - це вже потенційний Чаушеску, і швидкість розв‘язки перебуває у прямому зв‘язку з кількістю трупів, які він залишить", - наголосив Іванов.
Втім, як прогнозує журналіст, успіх білоруської революції може потягнути за собою і російське вторгнення.
"На превеликий жаль, успіх білоруської революції лише прискорить вторгнення Росії з подальшим нав‘язуванням гібридної війни і створенням умовної Вітебської народної республіки або кількох. Все лише починається", - зазначив він.
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