Даже если в Беларуси "придушат" массовые протесты людей, этим все не закончится
Как передает Politeka, такое мнение высказал украинский журналист Сергей Иванов на своей странице в соцсети.
"Даже если протесты в Беларуси задавят, уже очевидно, что этим все не закончится. Если честно, я не очень верил, что это всерьез и надолго, но недооценил ни решительность протестующих, ни идиотизм Лукашенко, который решил сразу перейти к хардкору", - написал он.
Сейчас у белорусских силовиков, по словам Иванова, полетели уже не только слова, а и коктейли Молотова, и теперь все приобретает другой смысл.
"И результаты выборов уже не имеют значения, ведь когда начинаются выстрелы, становится не до процедур", - подчеркнул он.
Также журналист рассказал о том, как автомобиль протестующих "таранил" толпу силовиков.
"По нему стреляют, но он прорывается, поднимая их на капот. Это очень красноречивый момент: когда люди готовы на такое, герилья - вопрос времени. Как бы там не случилось на этот раз, Лукашенко - это уже потенциальный Чаушеску, и скорость развязки находится в прямой связи с количеством трупов, которые он оставит", - подчеркнул Иванов.
Впрочем, как прогнозирует журналист, успех белорусской революции может потянуть за собой и российское вторжение.
"К величайшему сожалению, успех белорусской революции лишь ускорит вторжение России с последующим навязыванием гибридной войны и созданием условной Витебской народной республики или нескольких. Все только начинается", - отметил он.
Как известно, призывы о создании "Витебской народной республики" уже активно распространяются в соцсетях. Сторонники создания псевдореспублики называют Россию "гарантом спокойствия" и призывают Путина ввейсти войса в Беларусь.
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