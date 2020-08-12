Даже если в Беларуси "придушат" массовые протесты людей, этим все не закончится

Как передает Politeka , такое мнение высказал украинский журналист Сергей Иванов на своей странице в соцсети.

"Даже если протесты в Беларуси задавят, уже очевидно, что этим все не закончится. Если честно, я не очень верил, что это всерьез и надолго, но недооценил ни решительность протестующих, ни идиотизм Лукашенко, который решил сразу перейти к хардкору", - написал он.

Сейчас у белорусских силовиков, по словам Иванова, полетели уже не только слова, а и коктейли Молотова, и теперь все приобретает другой смысл.

"И результаты выборов уже не имеют значения, ведь когда начинаются выстрелы, становится не до процедур", - подчеркнул он.

Также журналист рассказал о том, как автомобиль протестующих "таранил" толпу силовиков.

"По нему стреляют, но он прорывается, поднимая их на капот. Это очень красноречивый момент: когда люди готовы на такое, герилья - вопрос времени. Как бы там не случилось на этот раз, Лукашенко - это уже потенциальный Чаушеску, и скорость развязки находится в прямой связи с количеством трупов, которые он оставит", - подчеркнул Иванов.