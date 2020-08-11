У "ЛНР» мало які новин виходять без згадки України і всього, що пов'язано з нею

Навіть якщо це інформація - про роботу комунальників. Як це подається жителям окупованої території, наочно продемонстрував блогер Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі.

Журналіст опублікував скрін новини на сайті ДТРК "Луганськ 24", в якій розповідалося про те, що "комунальники виконують свою роботу всупереч створеним Києвом труднощам".

На головному фото – співробітники сфери ЖКГ, переважно жінки, які прибирають сміття під будинком.

"Всі ми знаємо, який "спадок" дісталося нам від України. Свій негативний слід залишає енергетична, водна і економічна блокади з боку офіційного Києва. Але попри всі труднощі працівники сфери житлово-комунального господарства продовжують виконувати свою роботу і ліквідувати різні аварії", – серед іншого розповіли пропагандисти, пояснивши, в чому ж вина Києва.

Також наголошується, що дуже часто "комунальники змушені ризикувати своїми життями, щоб відновити електропостачання в містах та селищах Республіки".

Однак автор твітта відреагував на пост із зовсім іншого ракурсу.

"Прокляті б**дерівці заважають працювати героїчним комунальникам ЛНР! Не дають вивозити сміття з баків. Споюють співробітників водоканалу. Псують асфальт. Корчують молоді деревця», – підписав публікацію Казанський.

Користувачі не забарилися з іронічними коментарями у відповідь:

"Дивно, звичайно, що окупаційна влада ка**рашен-вермахту не спромоглася повідомити своїм холуям з комунальних служб Лугандонії, що заборонили своїм гауляйтерам вивозити сміття і ремонтувати асфальт, щоб там не пройшли танки НАТО", "а шо вони там на фото шукають, невже розіп'ятого хлопчика в трусиках викопати вирішили? Цікаво, а хто їм цю купу навалив: ще Порошенко чи вже Зеленський?".

Раніше ми писали, що бойовики влаштували облави з перших чисел серпня на тих, хто намагається обхідними шляхами потрапити з "ЛНР" в "ДНР". Якщо людину зловлять, їй загрожує штраф у 30 тисяч рублів (і конфіскація автомобіля до оплати штрафу, якщо людина намагалася перетнути кордон на автотранспорті).

Як відомо, "кордони" між "республіками" закрили через загрозу поширення коронавірусу.

Нагадавши, окупанти перетворили Донецьк на місто-привид.

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, чим обернеться возз'єднання з ОРЛДО.

Також Politeka писала, що бойовики "ДНР" не пропускають людей в ОРДЛО.